La Bundesliga è stata già vinta, ma il Bayern e Ivan Perisic guardano avanti. Ad agosto torna la Champions e in Baviera vogliono arrivare fino in fondo. Per questo il croato ha trovato un accordo con il club per restare in Germania per altri due mesi. Anche al costo di dimezzarsi lo stipendio, come ha deciso di fare il classe 1989. Una mossa necessaria, altrimenti l'avventura in Bundesliga sarebbe finita nel giro di qualche ora (l'accordo sarebbe scaduto il 30 giugno). Per Perisic in stagione sei gol e 9 assist in 30 partite.