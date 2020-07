Giuntoli: "Osimhen settimana prossima? Vediamo"

Il ds del Napoli parla del futuro, della costruzione di una squadra vincente per tornare ai vertici del campionato. Il primo acquisto potrebbe essere Osimhen dal Lille: "Il giocatore ci interessa. Se chiuderemo la prossima settimana? Vediamo"

Il Napoli lavora per il futuro. Lo aveva detto Gennaro Gattuso al termine della sfida persa con l'Atalanta, lo ha ribadito il ds Cristiano Giuntoli alla vigilia del match con la Roma: " Il mister era arrabbiato dopo la sconfitta con l'Atalanta - dice - Proprio non gli è andata giù. Abbiamo vinto la Coppa Italia e giocheremo la Supercoppa, ci vorrà tempo per tornare nelle posizioni che ci competono, ma vogliamo tornare ai livelli degli ultimi anni".

Proprio Gattuso aveva parlato di una mentalità vincente da costruire. Una squadra vincente che dovrà anche avvalersi di innesti di qualità. E' il caso di Victor Osimhen, attaccante del Lille, ormai accostato sempre di più al Napoli: "Chiusura la prossima settimana? Siamo molto interessati al giocatore, vediamo".