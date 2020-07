La trattativa tra il Napoli e Victor Osimhen, talento nigeriano del Lille, sta per entrare nel vivo e sembra poter portare a una conclusione positiva. Una conferma arriva dalle parole del presidente del club francese, Gerard Perez, intervistato dal portale "Le Voix du Nord". Il numero uno del Lille ha di fatto confermato l'operazione in corso con la società azzurra: "Abbiamo ricevuto diverse offerte per il nostro giocatore: ci siamo scambiati le nostre opinioni e gli ho detto quale sarebbe il nome del club più adatto a lui. Con Victor andiamo d'accordo e la mia idea è basata sul suo stile di gioco, sull'allenatore con il quale si troverebbe meglio a lavorare per il suo percorso di crescita come calciatore". Una scelta che sembra essere ricaduta sul Napoli: "La squadra allenata da Gattuso è appena sotto alla Juventus o al Barcellona, credo possa essere considerata alla pari di un club come l'Atletico Madrid. Se Osimhen dovesse andare lì, diventerebbe la loro superstar: ha le qualità per giocare sotto pressione e credo che avere ai propri piedi una città come Napoli possa essere una cosa unica nella carriera di un calciatore".