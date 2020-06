Christophe Galtier , allenatore del Lille , aveva capito subito come sfruttare le sue capacità. Si è trovato davanti un giocatore rapidissimo, che sa occupare gli spazi ed è concreto sotto porta. Avendo ancora qualche lacuna tecnica sul controllo del pallone, decide di schierarlo al centro dell'attacco e non provarlo sugli esterni. In un assetto offensivo con due ali e un trequartista che agiscono alle sue spalle, Osimhen ha tutta la libertà che gli occorre per attaccare in continuazione la profondità. L'idea è stata quella giusta, perché in 38 partite il nigeriano ha segnato 18 reti e servito 6 assist.

La carriera

Il Wolfsburg decide di puntare su di lui, ma le cose non vanno per il verso giusto. In due anni non segna mai, si procura un infortunio alla spalla e contrae la malaria mentre rientra da un viaggio in Africa. Una serie di circostanze che non lo rendono convocabile per i Mondiali del 2018. Nel frattempo, i tedeschi l’hanno ceduto in prestito allo Charleroi e in Belgio ha cominciato a mostrare le proprie qualità. Il Lille, che ha un ottimo fiuto per i talenti, spende 12 milioni per acquistarlo. Il resto è storia.