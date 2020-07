1/33 ©Ansa

La durata contrattuale è un fattore importante per stabilire il prezzo di un calciatore. Più ci si avvicina alla scadenza, minore sarà il suo valore in caso di cessione. Di quanto varierebbe in caso di rinnovo annuale? Il Cies ha stilato la classifica utilizzando uno specifico algoritmo con una serie di variabili: dal club (potenza economica, risultati, valore della lega) a lo stesso giocatore (prestazioni, età, contratto, status internazionale, avanzamento di carriera) per finire a dinamiche esterne come può essere quella causata dalla pandemia di coronavirus

Bartomeu: "Messi chiuderà la carriera a Barcellona"