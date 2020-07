L'attaccante polacco, in scadenza di contratto nel 2021, continua a essere nel mirino della Juventus: Giuntoli pensa a Bernardeschi come possibile contropartita. In caso di fumata nera con i bianconeri, ipotesi di scambio anche con il Tottenham. Passi avanti per Under e Szoboszlai

Tra calcio giocato e mercato, il Napoli comincia a programmare il proprio futuro: se da una parte la formazione allenata da Gattuso si sta giocherà la qualificazione in Europa nelle ultime 9 giornate di campionato, dall'altra il direttore sportivo Giuntoli valuta gli elementi che potrebbero far parte della squadra del futuro. Una delle situazioni più intricate è sicuramente quella che riguarda Arkadiusz Milik, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2021. In mancanza di un accordo, che ancora non è stato trovato, l'attaccante polacco potrebbe diventare un'importante pedina di scambio nel corso dell'attuale sessione di mercato. Su di lui c'è da tempo l'interesse della Juventus, che avrebbe già raggiunto anche un primo accordo con il calciatore, e in caso di futura trattativa tra i due club, un elemento che potrebbe interessare al Napoli è Federico Bernardeschi. Un'altra opzione valida potrebbe riguardare Luca Pellegrini, terzino sinistro classe '99 in prestito al Cagliari ma di proprietà del club bianconero. In caso di fumata nera con la Juventus, su Milik c'è anche l'interesse del Tottenham, con il quale potrebbe essere imbastita una trattativa nella quale potrebbe essere inserito anche Lucas Moura, già in passato obiettivo del club azzurro.

Under obiettivo concreto per sostituire Callejon leggi anche Napoli-Osimhen, passi in avanti: incontri positivi Con la separazione a fine stagione già decisa tra il Napoli e Josè Maria Callejon, la società azzurra punta su Cengiz Under per ricoprire lo spazio che verrà lasciato libero dall'esterno d'attacco spagnolo. Il turco è in uscita della Roma, che dalla sua cessione vorrebbe incassare e approfittarne per sfoltire la rosa, e i contatti tra le due parti sono continui e frequenti. Negli scorsi giorni potrebbe esserci stato anche un primo incontro, ma da parte di Napoli e Roma sembra esserci la volontà di concludere positivamente la trattativa.