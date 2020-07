Calciomercato, tutte le trattative in tempo reale

Mertens, dedica a Callejon

L'attaccante del Napoli a Sky nel post-partita: "L'esultanza è per Callejon. Ho giocato sette anni con lui, sapere che può andar via fa un po' male. Tiene molto alla maglia e a questa squadra, mi ha detto che non vuole andare via e lasciarci prima della fine della stagione. Poteva andarsene al mare, invece è rimasto gratis con i compagni, è un esempio straordinario, merita questa dedica. Vittoria per lui? Non esageriamo, ma siamo contenti che ha scelto di restare"