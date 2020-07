L'ex portiere della Fiorentina a Radio Toscana fa chiarezza sul futuro del campione francese dopo il furto nella sua villa di Bagno a Ripoli: "Parlo a suo nome, non pensa di andarsene e me l'ha ribadito. Ama Firenze e rispetta la Fiorentina e il progetto di Commisso. In viola lascerà un pezzo di cuore" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

"Franck ama Firenze, non ha mai pensato di andare via". A fare chiarezza sul caso-Ribery e sulle parole del numero 7 della Fiorentina dopo l'irruzione di alcuni ladri nella sua villa di Bagno a Ripoli, scoperta nella notte tra domenica e lunedì, è Sebastian Frey, ex portiere viola che ha parlato di persona con il campione francese. "Parlo a nome suo perché ci siamo sentiti stamani - sono le sue paroele a Radio Toscana - si è un pò isolato in questi giorni, ma ci tiene a precisare che non ha mai detto di voler andare via. Ha solo detto che prenderà le decisioni per proteggere la sua famiglia. Non pensa di andarsene e me l'ha ribadito stamattina, mi ha chiesto di fare passare questo messaggio".

"Dispiaciuto, ma ama Firenze" Frey, alla Fiorentina dal 2005 al 2011, ha parlato anche di un precedente che lo ha riguardato a Nizza: "Anche a me è successo di essere derubato in casa. La mia prima reazione è stata 'vendo casa, me ne vado' perché si pensa subito alla famiglia. Poi pensi per prima cosa a proteggere i tuoi cari e la cosa passa". La certezza dell'ex portiere è che "Ribery è ovviamente dispiaciuto di questa situazione ma mi ha detto di ribadire che lui ama Firenze, rispetta la Fiorentina e il suo progetto, in nessun momento ha pensato di andarsene soprattutto in questo momento che è difficile e vuole rispettare il suo contratto per cercare di riportare in alto la squadra. Credo che si sia ingigantita questa cosa, lui sa il rapporto che ho con i tifosi della Fiorentina e l'affetto che la gente ha nei miei confronti".