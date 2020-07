La notizia della risoluzione consensuale di Mario Mandzukic col Duhail ha risvegliato l’interesse di diverse squadre di Serie A . Su tutte, il Benevento , che ha subito svolto i primi sondaggi per capire la disponibilità dell’attaccante, ora svincolato, ad accettare la destinazione. Ma i campani non sono gli unici ad essere interessati al croato. Nelle ultime ore infatti è stato registrato anche l’apprezzamento della Fiorentina , che sta valutando questa possibilità. Nessun riscontro invece sulle voci che hanno accostato l’ Inter a Mandzukic.

I quattro anni e mezzo alla Juve

vedi anche

Un ex compagno: "Allenarsi con Mandzukic è dolore"

Mandzukic, 34 anni, è arrivato alla Juventus nell'estate 2015 dall'Atletico Madrid, risultando decisivo nei trofei conquistati pur non segnando moltissimo. Con i bianconeri ha totalizzato 44 reti in 162 presenze in tutte le competizioni. Con l'avvento di Maurizio Sarri, non è rientrato più nel progetto tecnico, venendo così ceduto ai qatarioti del Duhail, con i quali tuttavia ha risolto il contratto negli scorsi giorni.