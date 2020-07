Chi è Lucas Bjorklund

Nato il 16 febbraio 2004, Bjorklund è un trequartista dal fisico imponente - 1 metro e 85 - e dall'andatura elegante in campo. Prima del Milan, lo avevano cercato in Italia Inter, Bologna e Udinese, ma l'affondo rossonero è stato quello vincente. Determinante per convincere gli osservatori è stata una sfida tra il Malmo e i pari età del Milan, con Bjorklund protagonista. Nonostante i suoi 16 anni, il giovane talento svedese ha già collezionato sette presenze con la maglia della sua Nazionale Under 17. "Sono un giocatore tecnico, ma lotto su ogni pallone e non mi arrendo mai. Mi piace anche inseguire gli avversari quando la palla l'hanno loro" si è descritto il prossimo acquisto rossonero in una recente intervista. Bravo nell'assist e nel muoversi tra le linee, Bjorklund ha messo in mostra le sue qualità fisiche e tecniche sin dai primi tocchi con il pallone, maturati a 5 anni con la maglia dell'Ystad, club dove è rimasto fino al 2018 per poi passare all'Under 17 del Malmo, di cui è diventato capitano. Una leadership tecnica e morale, che ora Bjorklund dovrà dimostrare al Milan. Partendo dalla Primavera e sognando di arrivare presto in prima squadra. Giovane e talentuoso, come nei progetti della nuova squadra che sarà costruita da Ralf Rangnick.