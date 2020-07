Continuano le grandi manovre in attacco in casa Benevento. Dopo aver chiuso per Remy, attaccante 33enne nell’ultima stagione al Lille, in casa giallorossa si continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Pippo Inzaghi. Nel mirino c’è sempre l’ivoriano Gervinho (classe 1987), uno dei primi nomi sondati dalla società del presidente Vigorito – che il prossimo anno giocherà in Serie A – per il reparto offensivo: un pressing che dura ormai da diverse settimane e che potrebbe presto dare frutti importanti. I contatti con il Parma, club proprietario del cartellino del calciatore, sono continui e all’interno del Benevento aumenta per fiducia per poter piazzare il colpo dopo i passi avanti degli ultimi giorni.