Simon Kjaer è arrivato a gennaio al Milan e in pochi mesi ha convinto la società a puntare su di lui anche per il futuro. Nella giornata di mercoledì 15 luglio è fissata la scadenza del termine per il riscatto ma il club rossonero ha deciso di esercitare quest'opzione, acquisendo il cartellino del difensore danese classe '89 per 3,5 milioni di euro . Kjaer diventerà quindi a titolo definitivo un calciatore del Milan, manca solo l'annuncio del suo addio al Siviglia che in questa stagione lo ha ceduto in prestito prima all'Atalanta e poi proprio ai rossoneri dopo i due anni vissuti in Spagna.

I numeri di Kjaer

Il difensore danese era tornato in estate in Italia, a sette anni di distanza dall'ultima esperienza in Serie A alla Roma. L'Atalanta aveva deciso di puntare su di lui per aggiungere esperienza al reparto, soprattutto considerando la prima storica partecipazione alla Champions League. In nerazzurro, però, Kjaer ha giocato appena sei partite, di cui cinque in campionato e una in Europa. A gennaio l'addio e un nuovo prestito, dal Siviglia al Milan. In rossonero si è imposto al fianco di Romagnoli e ha già collezionato tredici presenze: nove in Serie A e quattro in Coppa Italia. In campionato, Kjaer è praticamente sempre stato utilizzato quando a disposizione, tranne nella gara contro la Spal in cui è rimasto in panchina. Per il resto, nove gare da titolare e quattro saltate per infortunio.