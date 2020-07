Napoli, occhi sui giovani Nunez e Romero

Oltre all'operazione Osimhen, il Napoli lavora su due profili giovani che giocano in Spagna. Contatti avviati per Nunez dell'Almeria, previsto un incontro tra club nelle prossime settimane. Chieste informazioni anche per il "mini-Messi", Romero del Maiorca, il più giovane esordiente della storia nei top 5 campionati europei CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Osimhen è il nome caldo per l'attacco, il Napoli lavora per chiudere al più presto la trattativa. Ma gli azzurri, al di là dell'operazione che riguarda il nigeriano, guardano a profili ancor più giovani da prendere per il futuro. Uno di questi è Darwin Nunez, uruguaiano classe 1999 di proprietà dell'Almeria. Quest'ultimo ha segnato ben 16 gol in 29 partite nella seconda divisione spagnola ed è seguito attentamente dal Napoli, che ha avviato da tempo i contatti. La richiesta iniziale era di 30 milioni, ora l'Almeria è sceso a 20 ma il club di De Laurentiis vuole chiudere l'operazione a 15 più bonus. Tra un paio di settimane è previsto un altro incontro tra le società per capire la fattibilità dell'affare. Nunez è extracomunitario, quindi il Napoli potrebbe prenderlo girandolo in prestito a qualche altro club con cui creare una sinergia.