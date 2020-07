Napoli, blitz per Osimhen

Sardegna: è qui che il Napoli sta cercando di chiudere l'affare Victor Osimhen. Il ds Cristiano Giuntoli è pronto a incontrare tutti gli interlocutori chiave per chiudere l'operazione per l'attaccante del Lille, questa volta in campo neutro (lo stesso classe '98 era stato a Napoli nei giorni scorsi). I nodi della trattativa non sono legati all'accordo con Osimhen, che ha già dato l'ok agli azzurri, ma alle commissioni richieste dai nuovi agenti del ragazzo. Una stretta di mano da raggiungere presto, anche per evitare l'intromissione last-minute di altri club nell'operazione. Si dovrà inoltre definire il salario di Osimhen nei dettagli, mentre chi lo ha assistito in precedenza minaccia di procedere per vie legali per ottenere le relative spettanze. Varie questioni di carattere economico, dunque, che il Napoli conta di risolvere in fretta.