Il Benevento, fresco di promozione in Serie A ottenuta a suon di record, ha ormai chiuso per un importante colpo in vista del prossimo campionato: Kamil Glik sarà infatti un nuovo giocatore della rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. L'accordo con il Monaco è stato ormai raggiunto, sulla base di 3 milioni di euro più bonus che andranno nelle casse del club del principato. Nel fine settimana dovrebbero essere risolti gli ultimi dettagli e la trattativa potrà essere portata a termine in maniera definitiva. Il difensore polacco classe '88 torna in Italia dopo 4 anni passati in Francia, in seguito alla stagione giocata tra Palermo e Bari e ai 5 campionati con la maglia del Torino, che gli hanno permesso di diventare anche capitano del club granata. Difensore goleador (29 in tutte le competizioni in carriera), Glik ha raggiunto il punto più alto della sua esperienza italiana nella stagione 2014-2015, quando concluse il proprio campionato al Torino a quota 7 reti. Dopo l'arrivo di Remy, il Benevento ha praticamente chiuso per un nuovo acquisto, questa volta in difesa.