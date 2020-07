Iker Casillas sarebbe molto vicino al Real Madrid. Secondo quanto riportato da Marca, il portiere tornerà in quel club in cui ha praticamente giocato per tutta la vita e che ha lasciato cinque anni fa. Lo farà per lavorare a stretto contatto con Florentino Pérez come consigliere, in una posizione le cui responsabilità saranno entrambe definite nelle prossime settimane. Sarà tuttavia qualcosa di simile al ruolo che Zidane ricoprì fino al 2013, prima di diventare il vice di Ancelotti. Altrimenti potrebbe rivestire l'incarico di ambasciatore del club. In ogni caso, avrebbe un ruolo molto vicino al presidente. Per il trentanovenne la nuova avventura potrebbe cominciare dal primo agosto, dopo cioè che il suo attuale club avrà giocato la finale di Coppa del Portogallo contro il Benfica. Lì abbandonerà il ruolo ricoperto all'interno dello staff tecnico dei portieri. Mercoledì ha festeggiatoil titolo, nonostante nell'ultima stagione abbia svolto esclusivamente un ruolo di collegamento tra lo staff e la dirigenza.