Il Milan continua ad essere tranquillo sul fronte Rangnick. I rossoneri credono che il tedesco si libererà dalla Red Bull, è una questione esclusivamente personale tra le due parti: la distanza è tra quanto il manager deve ancora prendere e quello che loro gli hanno chiesto come indennizzo per uscire dal contratto anticipatamente (7 o 8 milioni). Quindi il contenzioso è suo, cioè di Rangnick, e andrà avanti ma con la fiducia del Milan che crede che si sistemerà tutto senza problemi. Lo scenario non cambia: la dirigenza del Milan, nella figura dell'amministratore delegato Ivan Gazidis, ha già raggiunto l'accordo con Rangnick, l'uomo designato a ricoprire il doppio ruolo di prossimo allenatore e prossimo direttore tecnico.