L’avventura di Suso al Milan adesso è ufficialmente terminata. Lo spagnolo, arrivato in rossonero nel gennaio del 2015 dietro un indennizzo di appena 500mila euro al Liverpool e che con il Milan ha collezionato complessivamente 153 presenze (24 gol e 36 assist), è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Siviglia, squadra dove lo scorso gennaio si era trasferito in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto nel caso un cui il club allenato da Julen Lopetegui avesse centrato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Risultato sportivo aritmeticamente raggiunto e conseguente acquisto a titolo definitivo del cartellino dell’esterno offensivo classe 1993 adesso divenuto ufficiale, come comunicato dal Siviglia attraverso i propri canali social: il calciatore ha firmato con il Siviglia un contratto per le prossime cinque stagioni. Tra prestito e obbligo di riscatto, il Milan incassa dalla cessione di Suso 24 milioni di euro.