24 milioni nelle casse del Milan

leggi anche

Milan: Suso al Siviglia, ora è ufficiale

Arrivato in Spagna lo scorso gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo con la certezza della qualificazione in Champions League, il Siviglia nelle prossime settimane ufficializzerà l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno offensivo classe 1993. Tra prestito e obbligo di riscatto, il Milan incasserà in totale 24 milioni di euro dalla cessione dello spagnolo. Plusvalenza importante quella realizzata dai rossoneri che avevano acquistato Suso nel gennaio del 2015 versando un indennizzo di appena 500mila euro al Liverpool.