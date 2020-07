L’agente del croato sarà in città e si discuterà del suo futuro in rossonero. Tra gli argomenti c’è anche il possibile trasferimento di Jovic in Italia, dopo i sondaggi di Milan e Napoli. Per la difesa piace Ajer del Celtic, ma è forte la concorrenza del Leicester

L’apporto fondamentale dato da Ante Rebic al Milan in questa stagione ha convinto anche il nuovo corso della società a confermarlo nella squadra del futuro. Per questo motivo, il suo agente Fali Ramadani sarà a Milano nella giornata di mercoledì, per intraprendere la trattativa per il suo riscatto dall’Eintracht Francoforte (il prestito biennale scadrebbe nel 2021). Col procuratore si discuterà anche di un altro dei suoi assistiti, Luka Jovic. Si vedrà se ci sono i margini per un possibile trasferimento dal Real Madrid; oltre al Milan, anche il Napoli ha chiesto informazioni sul giocatore.