Florenzi saluta il Valencia: "Qui come a casa"

Una foto dall'oblò, salutando dall'alto una città che è stata sua per sei mesi. Così Alessandro Florenzi ha voluto salutare Valencia e la sua esperienza nel calcio spagnolo, archiviata dopo 13 presenze tra Liga e Copa del Rey. L'esterno classe 1991 di proprietà della Roma, arrivato in prestito secco, ha scelto Instagram per racchiudere le emozioni di sei mesi nel calcio spagnolo. "Valencia mi hai accolto con affetto e calore - le parole di Florenzi in un post - grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa e grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, solo grazie!".