L'allenatore rumeno torna ad allenare in Ucraina, ma questa volta sulla panchina della Dinamo Kiev storica rivale del "suo" Shakhtar Donetsk: contratto di due anni più opzione per un'altra stagione

75 anni (il prossimo 29 luglio) e lo spirito di un ragazzino, quello che ha spinto Mircea Lucescu ad accettare un nuovo incarico in panchina. L’ultima sfida dell’allenatore rumeno si chiama Dinamo Kiev, società ucraina a cui si è legato con un contratto di due anni con opzione per una terza stagione: una decisione abbastanza sorprendente, visto che proprio la Dinamo Kiev è una delle storiche rivali dello Shakhtar Donetsk, squadra che Lucescu ha guidato dalla panchina in ben 535 partite in 12 anni (dal 2004 al 20016) nei quali ha vinto 8 campionati, sei coppe nazionali, 7 Supercoppe d’Ucraina e una Coppa Uefa.