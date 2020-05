2/22

IL METODO - Attenzione, il CIES sottolinea come l'origine considerata dei calciatori non sia quella segnata sul passaporto, ma quella della propria crescita calcistica. Esempio: "Un giocatore come Mahrez, sebbene nazionale algerino, è stato considerato francese in quanto cresciuto calcisticamente in Francia".



Scopriamo ora la top 20 per numero di calciatori per nazione risalendo fino al podio.

QUANDO RIPARTIRANNO GLI ALTRI CAMPIONATI?