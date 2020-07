"Appena avremo tempo parleremo seriamente con Zlatan. Ci confronteremo con lui". Parola di Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, interrogato prima del fischio d'inizio della sfida all'Atalanta sulle possibilità di proseguire anche nella stagione 2020/2021 il matrimonio tra il club rossonero e Ibrahimovic. "Ora è sereno, determinato, agguerrito - le sue parole ai microfoni di Sky Sport - è Ibra, è un campione e ci sta dando un contributo indiscutibile. Non se ne può non tener conto". Parole che precedono un incontro a fine stagione, che potrebbe essere decisivo per determinare il futuro del campione svedese. L'alternativa al Milan per Ibra è chiara e coincide con il ritorno in Svezia, per chiudere la carriera con l'Hammarby, club di cui detiene anche il 25% delle quote societarie e dove si era già allenato durante il lockdown.