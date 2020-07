Rinforzi giovani: piacciono Esposito e Sarr

leggi anche

Inter, tanti club alla porta per Esposito

In attesa di chiarire le idee per la panchina, il Torino lavora anche per rinforzare la squadra del futuro. I primi obiettivi sono giovani e talentuosi. Uno dei nomi seguiti per l'attacco è quello di Sebastiano Esposito, il classe 2002 che a giorni firmerà il suo rinnovo quinquennale con l'Inter e che piace anche a Sampdoria, Bologna, Parma e Monza. Sono 21 invece gli anni sulla carta di identità per Malang Sarr, difensore classe 1999 che ha già indossato la fascia di capitano del Nizza e ha giocato quattro stagioni da titolare con il club francese. Il Torino segue questo terzino sinistro che si è però evoluto a difensore centrale, paragonato anche a Koulibaly per le caratteristiche oltre che le sue origini senegalesi, Sarr ha all'attivo già 102 presenze in Ligue 1. Nelle ultime ore anche l'Arsenal si è fatto sotto per provare a portarlo in Premier League.