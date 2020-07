Rinnovo Donnarumma, presto incontro Milan-Raiola

I vertici del Milan incontreranno l’agente del portiere non appena sarà possibile per negoziare un rinnovo di contratto. Frequenti i contatti telefonici per blindare Donnarumma, che andrà in scadenza nel 2021

CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Prima di guardarsi intorno e trovare i profili migliori per aumentare la qualità della rosa, il Milan vuole blindare i calciatori più importanti. Tra questi c’è naturalmente Gianluigi Donnarumma, che andrà in scadenza al termine della prossima stagione. Per questo è in programma un incontro con Mino Raiola, agente del portiere, per discutere di un nuovo accordo. Da tempo proseguono i contatti telefonici, anche perché è complesso darsi appuntamento in un periodo così fitto di impegni per la squadra.