Calciomercato, tutte le trattative LIVE

Pazzini: "Speravo di rinnovare, ora valuterò il da farsi"

Giampaolo Pazzini lascia il Verona dopo cinque stagioni. “Speravo di rinnovare, in cuor mio - ha detto l’attaccante in conferenza stampa - ma con me il club è stato corretto. Ringrazio la città, i tifosi mi hanno fatto sentire uno di loro. Il mio futuro? Non ci sono state offerte per me, se non qualcosa dall’estero. Ho un’idea ma valuterò con calma“.