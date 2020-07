La conferma di Stefano Pioli in panchina ormai ufficiale, ora spazio al campo. In casa Milan si progetta il futuro e la priorità è quella relativa ai rinnovi di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza alla fine di questa stagione sportiva, e Gigio Donnarumma, legato al club da un contratto fino al 2021. Nelle scorse ore c’è stato un primo approccio telefonico tra i dirigenti rossoneri e l’entourage dei due giocatori, entrambi assistiti da Mino Raiola. Lavori dunque iniziati: l’agente si aspetta ora una proposta ufficiale da parte del club per il portiere e per l’attaccante svedese, che poi verrà valutata per capire se ci sono i margini per continuare insieme accontentando tutte le parti in causa, sia sulla durata dei contratti, sia per quanto riguarda gli aspetti economici. Se con Raiola il Milan ha parlato dei rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic, non si è invece affrontato il discorso relativo al futuro di Bonaventura (in scadenza al termine di questa stagione) – anche lui nella scuderia dell’agente – che va dunque verso la conclusione della sua storia in rossonero.