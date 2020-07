Gli Spurs hanno scelto il difensore slovacco per completare lo scambio alla pari con Ndombele, ma al momento il presidente del club inglese non apre alla cessione del centrocampista. In attacco interessa Dennis del Bruges, valutazione 25 milioni di euro. Si va verso il rinnovo di Borja Valero CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

L’Inter continua a muoversi per provare a regalare ad Antonio Conte Tanguy Ndombele, centrocampista francese classe 1996 di proprietà del Tottenham. Dopo i primi contatti, la trattativa con gli Spurs resta viva: gli inglesi hanno individuato in Milan Skriniar il giocatore (gli altri profili valutati erano quelli di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic) per provare a completarelo scambio alla pari. Ci sono però delle difficoltà un po’ per quanto riguarda l’ingaggio del difensore slovacco, ma soprattutto perché il presidente del Tottenham, Levy, non ha dato aperture al momento all’operazione, in quanto considererebbe – in caso di addio – un investimento perso quello fatto un anno fa per Ndombele, pagato 60 milioni di euro dal Lione.