Il concetto ha tenuto a ribadirlo subito dopo la sfida contro la Sampdoria, gara che lo ha visto protagonista con una doppietta e un assist vincente per Calhanoglu. "Mi dicono che sono vecchio e che mi stanco, ma mi sto solo riscaldando. Sono come Benjamin Button, sono sempre stato giovane, mai vecchio", firmato Zlatan Ibrahimovic. In scadenza di contratto con il Milan al termine dell’attuale stagione sportiva, ma sempre più al centro dei progetti futuri del club rossonero, che punta con decisione sulla sua conferma in vista della prossima stagione, nonostante i 39 anni che lo svedese compirà il prossimo 3 ottobre. Numeri "insignificanti" per Ibrahimovic, che su Twitter ha pubblicato una foto che lo ritrae in versione "invecchiata", con tanto di barba bianca e il viso segnato dall’età, e una citazione ben precisa: "Potrei giocare allo stesso livello fino a 50 anni". Lo svedese, confermando nuovamente la sua voglia di sentirsi ancora protagonista in campo ha poi aggiunto: "Sono d'accordo con Zlatan", come commento alla foto.