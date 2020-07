De Laurentiis ha annunciato la fine dell'avventura di Milik al Napoli, sottolineando però come il calciatore verrà ceduto solo al miglior offerente. Un messaggio alla Juve che offre solo scambi (Bernardeschi su tutti) e bonus per provare ad arrivare all'attaccante polacco

"Arek Milik andrà via al miglior offerente, non si faranno sconti a nessuno". Con queste parole, pronunciate in esclusiva a Sky Sport, Aurelio De Laurentiis ha di fatto chiuso definitivamente l’avventura al Napoli dell’attaccante polacco classe 1994, in scadenza di contratto nel 2021 e non intenzionato a rinnovare. Parole precise quelle del presidente del club azzurro, che di fatto ha lanciato anche un messaggio preciso alla Juventus, società che ha già raggiunto una base d’intesa con Milik: i bianconeri però al momento offrono solo scambi per arrivare al calciatore, inserendo al massimo diversi dei bonus.