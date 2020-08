Adriano Galliani nei giorni lo aveva annunciato: "Sarà un mercato importante, che non si fermerà Christian Gytkjaer. La nostra ambizione è andare in Serie A". Parole importanti alle quali seguono i fatti, perché il Monza continua a essere protagonista in sede di trattative: dopo aver trovato l’accordo con l’Atalanta per Bettella e con il Corinthians per Carlos Augusto, la società del presidente Silvio Berlusconi ha infatti chiuso per l'acquisto di Giulio Donati. Il calciatore ex Primavera Inter, tornato in Italia da svincolato lo scorso dicembre dopo tanti anni in Bundesliga (Bayer Leverkusen e Mainz), lascerà il Lecce con cui ha disputato 19 presenze in stagione e ripartirà dalla Serie B.