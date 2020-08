30 punti conquistati dopo la ripresa del campionato e la conferma di Pioli. Ora per il Milan è il momento di pensare anche al futuro di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe essere legato ai colori rossoneri anche nella prossima stagione come confermato da Paolo Maldini prima dell'ultima giornata di campionato. Lo svedese nei prossimi giorni incontrerà il suo agente Mino Raiola, Il nodo principale per la permanenza a Milano resta principalmente quello dell'ingaggio