Risolti anche gli ultimi dettagli per definire la trattativa: l'attaccante cileno, già inserito nella lista Uefa dai nerazzurri per la fase finale di Europa League, è ormai a un passo da firmare un triennale a 7 milioni di euro a stagione con l'Inter CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

L'Inter comincia a pensare al proprio futuro ed è sempre più vicina a riscattare Alexis Sanchez dal Manchester United. I contatti tra le parti sono costanti e il calciatore, inserito nella lista Uefa dai nerazzurri per la fase finale di Europa League, è ormai a un passo dal rimanere a Milano anche nella prossima stagione. I due club hanno risolto anche gli ultimi dettagli in queste ore, così come l'agente di Sanchez ha già trovato l'accordo con l'Inter per quanto riguarda i termini del contratto che lo legherà ai nerazzurri. I passi avanti sono stati importanti: Sanchez è sempre più vicino a diventare a titolo definitivo un calciatore dell'Inter.

I dettagli dell'acquisto di Sanchez Il calciatore arriverà in nerazzurro a parametro zero, visto che Sanchez sta in queste ore discutendo la risoluzione del proprio contratto con il Manchester United. Una volta conclusa anche dal punto di vista formale la sua avventura in Premier League, l'attaccante firmerà un contratto triennale con l'Inter, per il quale è già stato raggiunto un accordo: Sanchez percepirà un ingaggio da 7 milioni netti a stagione. La società nerazzurra non riconoscerà dunque alcun indennizzo al club inglese, che dall'addio di Sanchez risparmierà una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro lordi.