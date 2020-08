Un brillante ottavo posto nella Serie A appena conclusa, la testa già a quella che dovrà iniziare. E subito un acquisto in difesa: sarà Kaan Ayhan il primo rinforzo estivo del Sassuolo di De Zerbi. Il difensore centrale turco, classe '94, è pronto a firmare un contratto quadriennale, con il club neroverde che ha pagato al Fortuna Dusseldorf la clausola rescissoria da 2 milioni per assicurarsene le prestazioni. L'avventura italiana di Ayhan sta per cominciare, con le visite mediche del giocatore effettuate nella mattinata di lunedì 3 agosto.

Chi è Kaan Ayhan

Centrale di ruolo, ma capace di giocare su tutto il versante difensivo o da centrocampista arretrato. Ayhan, con 28 presenze e 3 gol dal 2016, è ormai uno dei punti fermi della Turchia qualificata a Euro 2020 nel gruppo dell'Italia. Ma il ragazzo ha anche il passaporto tedesco e una vita tutta in Germania: nato a Gelsenkirchen, dopo tutta la trafila nelle giovanili dello Schalke è stato acquistato dal Fortuna Dusseldorf nel 2016. Lì si è fatto conoscere al grande calcio (121 presenze in biancorosso, di cui 59 in Bundes, e 8 gol): in Italia anche l'Atalanta la scorsa stagione era sulle tracce di Ayhan. Il blitz oggi lo firma invece il Sassuolo.