Il Manchester United ha raggiunto un accordo di massima per l'ingaggio con Jadon Sancho . A riportarlo è Sky Sports , che spiega come sia in piedi una trattativa in stato avanzato tra i Red Devils e il Borussia Dortmund per il trasferimento del talento classe 2000, 17 gol e 17 assist in 32 partite della Bundesliga 2019-20. Sancho potrebbe così tornare nella città dove ha giocato con il City nel settore giovanile prima di essere acquistato ad agosto 2017 per otto milioni di euro dal Borussia.

Operazione "alla Dembélé"

La negoziazione tra Manchester United e Borussia è concentrata principalmente sulle modalità di pagamento per il cartellino del nazionale inglese. Il Dortmund non si è mosso dalla valutazione complessiva di partenza, pari a circa 120 milioni di euro, ma è disposta ad accettare una rateizzazione. Il club tedesco sarebbe disposto ad accettare un pagamento iniziale di 100 milioni per Sancho, cifra da reinvestire nella ricerca di un sostituto del numero 7, autore di 30 gol e 38 assist in carriera in 78 partite di Bundesliga per il Borussia e di 2 gol in 11 partite con la maglia dell'Inghilterra. Così impostata, l'operazione ricorderebbe il passaggio di Ousmane Dembélé al Barcellona nell'estate 2017: il Dortmund valutava il cartellino dell'attaccante francese 140 milioni, per poi cedere a 105 più bonus. In caso di mancato arrivo di Sancho, lo United potrebbe dirottare le sue attenzioni su Kingsley Coman del Bayern Monaco. La finestra per i trasferimenti in Premier League, aperta il 27 luglio, si chiudrà alle 23 del 5 ottobre.