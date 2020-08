Fatta per il prolungamento del contratto con i due terzini: firmano fino al 2025, per Di Lorenzo c'è anche l'opzione per un anno in più. Dopo l'arrivo di Osimhen dal Lille, altri due tasselli per la squadra del futuro di Gattuso CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

In attesa di sfidare il Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il Napoli blinda i suoi terzini. Il club azzurro ha trovato l'intesa per il rinnovo del contratto con Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. I due hanno prolungato il loro accordo con il club fino a giugno 2025 e nel caso del difensore italiano, arrivato un anno fa a Napoli dall'Empoli, è prevista l'opzione per un ulteriore rinnovo di un altro anno, fino al 2026.