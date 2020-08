I numeri di Sanchez all'Inter

Assente per gran parte della prima fase della stagione, a causa di alcuni problemi fisici, Alexis Sanchez è stato uno dei protagonisti dell'Inter post lockdown. Questo ottimo finale ha spinto così la società nerazzurra a insistere con il Manchester United per chiudere la trattativa a condizioni favorevoli, come dichiarato da Antonio Conte nel post partita della gara vinta contro il Getafe. I numeri del cileno parlano comunque di 4 gol e 10 assist in 30 presenze complessive tra campionato e coppe: un buon bottino per chi ha dovuto affrontare diverse difficoltà, a cominiciare da un lungo infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per alcuni mesi. Adesso l'Inter se lo gode e lo farà ancora per le prossime tre stagioni.