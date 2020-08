Ufficiale il ritorno del dirigente in Salento: aveva lasciato Lecce nel 2005, prende il posto di Mauro Meluso. Per lui contratto triennale. Il primo capitolo che dovrà affrontare sarà la permanenza di Fabio Liverani in panchina

A 15 anni dall'ultima volta, Pantaleo Corvino torna alla guida dell'area tecnica del Lecce . Il club salentino ha comunicato questa mattina di aver affidato l'incarico di Responsabile dell’Area Tecnica al dirigente ex Fiorentina e Bologna, legato ai colori giallorossi dal passato e dalle origini (è nato in provincia, a Vernole): Corvino ha firmato un contratto triennale e prenderà il posto di Mauro Meluso, salutato dopo quattro stagioni.

Primo passo, il rapporto con Liverani

Corvino sarà presentato ufficialmente lunedì 10 agosto alle 11 nella sede del Palazzo Banco di Napoli: torna a Lecce dopo i sette anni vissuti nell'area tecnica tra il 1998 e il 2005, quando aveva portato in Puglia talenti come Bojinov, Chevanton, Vucinic e Ledesma. Il primo compito che gli sarà affidato è quello di lavorare sulla posizione di Fabio Liverani in panchina dopo la retrocessione in B.