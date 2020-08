Nelle prossime ore l'allenatore si incontrerà con il presidente per parlare del proprio contratto, in scadenza nel 2021: possibile rinnovo biennale o triennale. Si discuterà anche di mercato, con il terzino di proprietà del Real Madrid entrato nel mirino del club azzurro e per il quale è stato effettuato un primo sondaggio

Neanche il tempo di archiviare l'eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona, che il Napoli comincia a programmare il proprio futuro. Come anticipato da Gattuso nel post partita della gara contro i blaugrana, l'allenatore si incontrerà a breve con il presidente De Laurentiis per parlare della prossima stagione. Il colloquio tra i due dovrebbe avvenire già nelle prossime ore a Capri, con le parti che discuteranno anche di un prolungamento contrattuale per l'allenatore del Napoli. L'accordo che lega Gattuso al club è in scadenza a giugno 2021 e si ragionerà su un possibile rinnovo biennale o addirittura triennale, per dare vita a un vero e proprio ciclo insieme.