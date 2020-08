Il Milan lavora per la squadra del futuro, ma lo fa guardando al proprio passato. La società rossonera è infatti al lavoro per il ritorno di Tiemouè Bakayoko , con i dirigenti che hanno avviato i primi contatti con il Chelsea , proprietario del cartellino del calciatore. Il centrocampista francese, 42 presenze con 1 gol (nel derby contro l'Inter) e 1 assist tra campionato e coppe con la maglia del Milan nel 2018-19, ha concluso la propria stagione in prestito al Monaco e si appresta a rientrare nella rosa dei Blues.

leggi anche

Pioli: "Ibra deve restare, Donnarumma anche"

Il club inglese ritiene Bakayoko un giocatore molto importante e quindi lo cederà soltanto a determinate condizioni: la chiave per soddisfare le richieste del Chelsea potrebbe essere quella di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con un diritto di riscatto in favore del Milan fissato a 35 milioni. Una soluzione alla quale le due società stanno lavorando da qualche giorno e che potrebbe rappresentare una concreta ipotesi per permettere a Bakayoko di ritornare in rossonero.