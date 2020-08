Il suo Milan ha vinto lo scudetto post lockdown, una piccola grande soddisfazione per Stefano Pioli. Ora però è già tempo di pensare alla prossima stagione, a partire dal mercato. Nodo cruciale è il futuro di Ibrahimovic, il cui contratto scadrà fra pochi giorni: "Ha alzato la competitività: per un passaggio sbagliato nel torello si infuria. Maldini, Gazidis, Massara, io, tutti siamo convinti che debba continuare con noi. Dalla trattativa economica è giusto che io resti fuori, ma siamo tutti consapevoli di quello che ha dato", ha spiegato lo stesso allenatore del Milan in esclusiva a La Repubblica. Lo svedese, arrivato in inverno, ha cambiato faccia al Milan: "In una stagione non tutto fila liscio. Ma lui rende tutto facile - ha continuato Pioli - è sbagliato riferirsi all’età, è un professionista al 100%. Ha insegnato ai giovani la serietà, la competitività in ogni singolo allenamento. È il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Sono segnali fortissimi. Zlatan ha un grande rispetto dei ruoli. Una volta mi disse: tu decidi e io rispetterò sempre le tue scelte. Tutti abbiamo imparato da lui. È l’esempio quotidiano di come si resta ad alto livello. Insegna a non accontentarsi mai".