L'allenatore del Bayer Leverkusen risponde con ironia all'ennesima domanda sul futuro di Kai Havertz, a segno nella sconfitta di Europa League contro l'Inter: "Andrà all'Heracles Almelo", sua ex squadra in Eredivisie. E allora il club olandese non si fa pregare e annuncia l'arrivo del talento tedesco

L'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Inter non ha tolto il sorriso a Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen. In conferenza stampa, all'ennesima domanda sul futuro della stella della sua squadra, Kai Havertz, l'olandese ha risposto che il talento tedesco "andrà all’Heracles Almelo", club della Eredivisie allenato dallo stesso Bosz tra il 2004 e il 2006 e poi dal 2010 al 2013. Dichiarazioni che hanno suscitato le risate dei giornalisti presenti in sala stampa, mentre Bosz è riuscito a rimanere serissimo, come se fosse una notizia vera.