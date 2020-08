Continuano i colpi di mercato del Monza per la Serie B. Dopo gli arrivi di Christian Gytkjaer e Mirko Maric in attacco e i passi in avanti per Antonino Barillà dal Parma a centrocampo, il club brianzolo rinforza la difesa: è ufficiale la firma di Giulio Donati. Contratto triennale per il calciatore nato il 5 febbraio 1990. Ex Primavera Inter, Donati è tornato in Italia da svincolato lo scorso dicembre dopo tanti anni in Bundesliga e arriva nella rosa di Brocchi dopo le 20 presenze e la rete messe insieme con la maglia del Lecce nella Serie A 2019/20, chiusa dai giallorossi con la retrocessione. Nella carriera di Donati ci sono anche esperienze in B con Padova e Grosseto e cinque anni in Bundesliga, divisi tra le 67 presenze (15 in Champions League) con il Bayer Leverkusen e le 88 con il Mainz. Nel suo curriculum ci sono anche 26 presenze con la Nazionale Under 21.