Torino, incontro a Casa Milan per Rodriguez

Incontro tra Milan e Torino per discutere di Ricardo Rodriguez: presenti Vagnati, ds dei granata, e l'agente del giocatore. Passi in avanti nella trattativa, c'è fiducia: Giampaolo ritroverebbe l'esterno che fece molto bene con lui in rossonero



Dopo l'arrivo in panchina di Marco Giampaolo, il Torino è al lavoro per rinforzare la rosa. L'obiettivo numero uno per la fascia sinistra è Ricardo Rodriguez, esterno che il neo allenatore granata ha già guidato nella sua breve esperienza rossonera all'inizio della stagione appena conclusa. A Casa Milan c'è stato un incontro per provare a sbloccare la trattativa. Nella sede del club rossonero è arrivato Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, e Gianluca Di Domenico, agente del calciatore svizzero. La volontà di entrambi è quella di trovare l'intesa totale con il Milan, per concludere l'operazione con il trasferimento in granata di Ricardo Rodriguez.

La trattativa: cresce la fiducia leggi anche Giampaolo nuovo allenatore del Torino Tra le parti, alla vigilia, c'era ancora distanza, bisognava colmare la differenza tra domanda e offerta per trovare l'intesa totale. Il Milan, infatti, vorrebbe evitare una minusvalenza e quindi non vorrebbe cedere il calciatore per una cifra inferiore ai 3,5 milioni di euro. Il Torino, invece, non sarebbe disposto a offrirne più di 2, puntando sul fatto che i rossoneri risparmierebbero 5 milioni lordi d'ingaggio, per la cessione di un giocatore che ormai non rientra più nei piani di Stefano Pioli. Si continua a trattare a oltranza, con i granata che sperano di regalare al più presto Ricardo Rodriguez a Marco Giampaolo. Ma grazie a quest'incontro sono stati fatti passi in avanti importanti, con la fiducia che cresce in casa Torino. Le parti dovrebbero rivedersi più avanti per proseguire la trattativa.

