Il presidente nerazzurro è tornato a Milano dalla Cina e domenica dovrebbe essere in Germania in vista della semifinale di Europa League con lo Shakhtar. Oltre alla finale, l'obiettivo sarà ritrovare l'intesa con Conte

Una presenza importante quella di Steven Zhang , tornato nella serata di mercoledì a Milano. Il presidente dell'Inter mancava dall’Italia da fine febbraio a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Rispettati tutti i protocolli, Zhang dovrebbe raggiungere l' Inter in Germania nella giornata di domenica: la sua presenza non solo per caricare la squadra, ma importante anche per quel confronto con Antonio Conte, dopo le dichiarazioni dell'allenatore al termine dell'ultima giornata di campionato. Un faccia a faccia che magari Zhang si augura possa coincidere con una vittoria dell'Inter in Europa League.

Si lavora al rinnovo del prestito Biraghi-Dalbert



In chiave calciomercato l'Inter al momento sta lavorando soprattutto sulle uscite: c'è una trattativa con la Fiorentina per rinnovare lo scambio di prestiti Biraghi-Dalbert. I due club discutono sulle condizioni dell'affare ma c'è la volontà reciproca di estendere lo scambio. Anche perché i numeri parlano per entrambi i giocatori: 36 presenze e 3 gol stagionali per l'esterno azzurro a Milano, 34 e 9 assist per il brasiliano a Firenze. Sul piede di partenza c'è di nuovo Lazaro, da gennaio in prestito al Newcastle: ora lo aspetta ancora la Bundesliga (l'Inter lo comprò dall'Hertha Berlino), destinazione Borussia Moenchengladbach. Esposito e Agoumé invece verso Crotone.