Messaggio d'addio del centrocampista francese, intervistato da L'Equipe: "La mia scelta è chiara: voglio il Lens e voglio essere in squadra per la prima di campionato contro il Nizza, il 23 agosto. Ho un accordo per potermene andare, spero che i due club ora trovino un'intesa". Ma al momento l'Udinese dice no

"La mia scelta è chiara: voglio il Lens e voglio essere in squadra per la prima di campionato contro il Nizza, il 23 agosto". Seko Fofana non ha dubbi sul suo futuro e dopo quattro stagioni all'Udinese si dice pronto a tornare in Francia per giocare con il Lens, club storico e fresco di ritorno in Ligue 1. "Ho già parlato con i dirigenti e alcuni giocatori, miei ex compagni in Corsica - spiega al quotidiano L'Equipe - mi sono chiesto di cosa avessi davvero voglia, cioè di tornare in Francia. E così mi sono convinto, nonostante ci siano state molte altre offerte. Il Lens ha un tifo caloroso, uno stadio particolare, è un progetto umile e non ho avuto esitazioni". Quelle di di Fofana sembrano parole di addio a tutti gli effetti: "Voglio ringraziare l'Udinese dove ho trascorso quattro buone stagioni. Ho un accordo per potermene andare, spero che i due club ora trovino un'intesa".