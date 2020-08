Tra i primi passi della Roma targata Dan Friedkin ci sarà la ricerca di un nuovo responsabile dell'area tecnica, che dovrà ereditare il ruolo rimasto scoperto dopo l'addio con Gianluca Petrachi: tra i contatti in corso nelle ultime ore, quelli più intensi riguardano Ramon Planes del Barcellona. Formalmente segretario tecnico del club blaugrana, il 52enne di Lerida è a tutti gli effetti il direttore sportivo e uomo mercato del Barcellona . La dirigenza giallorossa lo sta prendendo seriamente in considerazione, nonostante Planes abbia ancora un anno di contratto e ci sia la volontà del club spagnolo di continuare insieme a lui.

Piace anche Berta, Paratici quasi impossibile

Quello di Planes non è però l'unico profilo valutato dalla Roma: un'altra opzione che porta alla Spagna riguarda Andrea Berta, origini bresciane ma direttore sportivo dell'Atletico Madrid dal 2017. Piace molto alla nuova proprietà ma è complicato immaginare che lasci i colchoneros. Perde quota invece il nome di Victor Orta, ds del Leeds neopromosso in Premier sondato negli scorsi giorni, mentre è una soluzione quasi impossibile quella riguardante Fabio Paratici: il capo delle operazioni sportive della Juve è la prima scelta del club giallorosso ma i bianconeri hanno fatto sapere di volerlo trattenere a Torino e per questo è difficile pensare di vederlo cambiare squadra nel corso dell'estate 2020.