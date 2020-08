Alla ricerca di un esterno offensivo, questo l'obiettivo del calciomercato del Napoli . In attacco sono già arrivati Osimhen e Petagna ma, salutato Callejon , Gattuso vuole un giocatore di fascia. Il nome nuovo è quello di Josip Brekalo , ala classe 1998 del Wolfsburg . Gioca prevalentemente a sinistra, ma all'occorrenza può spostarsi dalla parte opposta o fare la seconda punta. Per il croato in stagione sette gol e altrettanti assist in 41 presenze . Il Wolfsburg chiede 20 milioni per la cessione, ma la sensazione è che - qualora il Napoli volesse fare sul serio dopo i primi contatti iniziali - si potrebbe trovare l'intesa intorno ai 17/18.

Chi è Brekalo

Brekalo si aggiunge dunque alla lista degli esterni che il Napoli sta tenendo sotto osservazione. Un elenco che conta anche i vari Bernardeschi, Under e Boga. Il croato è un esterno molto dinamico, veloce, bravo nella conduzione della palla e nell'uno contro uno. Nell'estate del 2019 venne indicato dall'UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. Dopo aver passato 9 anni nelle giovanili della Dinamo Zagabria, il 19 dicembre del 2015 fa il suo esordio in prima squadra. Nel 2016 il passaggio al Wolfsburg, che lo paga 7 milioni di euro. In virtù del poco spazio trovato nel gennaio 2017 viene ceduto in prestito allo Stoccarda, con cui ottiene la promozione in Bundesliga. Infine il ritorno alla base, l'ultima stagione da protagonista e l'interesse del Napoli.