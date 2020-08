Dopo aver chiuso la stagione con l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League, l'Atalanta può pensare al futuro e a rinforzare la squadra per la prossima stagione. E per il centrocampo i nerazzurri guardano in Russia: piace Aleksey Miranchuk, classe 1995 della Lokomotiv Mosca. L'Atalanta ha fatto un sondaggio e dal club russo attendono di ricevere presto un'offerta. Non si tratta di un'operazione facile, al momento infatti non c'è ancora un'intesa con il giocatore sull'ingaggio. Su Miranchuk c'è anche il Milan. Un altro nome valutato è quello di Mergim Vojvoda, esterno destro classe 1995 dello Standard Liegi. Su di lui c'è anche il Torino, ma il giocatore ha rilasciato un'intervista in cui parlava di un'intesa con i nerazzurri: "Ho già raggiunto un accordo con loro, ora devono parlare le due società. Ci sarà un incontro lunedì", le sue parole. In realtà l'operazione non è ancora chiusa, l'Atalanta continua il pressing sul calciatore ma dovrà decidere se accelerare nei prossimi giorni per anticipare la concorrenza.